El coraje por la dolorosa derrota de Sporting Cristal ante Palmeiras (6-0) en el cierre de la fase de grupos de la Copa Libertadores ha generado una ola de críticas contra la gestión de Joel Raffo, presidente del club. Quizá las palabras más duras fueron las de Diego Rebagliati, comentarista de ‘Al Ángulo’, quien no tuvo piedad para calificar de “inútil” a los directivos celestes y exigirles que vendan a la institución.

Cuando apenas empezó el programa, Rebagliati hizo una introducción de lo ocurrido en Brasil y recordó que el 6-0 es la mayor paliza recibida en la historia del club celeste en la Copa Libertadores. “Crónica de una muerte anunciada que solamente los necios, los inútiles, los absolutamente insensibles propietarios del club no quisieron ver a inicios de año. Cuando el mundo entero celeste les dijo que el equipo estaba mal reforzado, no les importó”, expresó.

Luego, agregó lo siguiente: “No les importa la historia de Cristal, porque no la sienten, no la viven, no sienten lo que es ese escudo. Porque no conocen la historia y no respetan la historia de Cristal. Son una banda de inútiles que no tiene la más mínima idea de cómo armar un equipo de fútbol. Es una vergüenza lo que fue Cristal hoy día”.

Joel Raffo habló sobre el presente de Sporting Cristal. (Foto: Jesús Saucedo / GEC)

Rebagliati: “Lo que se viene va a ser un infierno”

En otro momento, Rebagliati aseguró que la directiva se ha ganado justificadamente el rechazo generalizado de la hinchada celeste y que los propietarios del club van a vivir momentos muy duros a partir de ahora si no se toman medidas al respecto.

“Han tenido la suerte que un tipo lo suficientemente sabio como Paulo Autuori, por la amistad que le tiene a Gustavo Zevallos y a Sporting Cristal, ha aceptado regresar y tienen una luz de esperanza; pero tengan la seguridad de que el hincha celeste no los quiere, los detesta, los odia, no los quiere volver a ver cerca del club. Y lo que se viene va a ser un infierno, un infierno es lo que van a vivir los propietarios de Cristal”, afirmó.

El también exdirectivo rimense sostuvo que Cristal está dando pasos atrás desde que Raffo tomó la presidencia del club. “Es un papelón, una vergüenza y la verdad espero que lo sientan así y que les duela cada palabras. Muy decentes son. Desde que llegaron a Cristal lo único que hace Cristal es dar pasos para atrás, mientras que los demás equipos siguen creciendo. A Cristal lo están haciendo chiquito”, dijo.

Por último, pidió a la actual directiva vender el club a otra empresa: “Se equivocaron a Backus de plano a plano, le vendieron al grupo equipo y ahora estas son las consecuencias. Esperemos que no duren mucho, que en algún momento tengan vergüenza en la cara y decidan poner en venta al club. No tienen la mínima capacidad de manejar un club como Sporting Cristal”.

Sporting Cristal cayó 6-0 ante Pameiras en Brasil (Foto NELSON ALMEIDA / AFP)

¿Cuándo volverá a jugar Sporting Cristal?

Luego de caer 6-0 ante Palmeiras por la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, Sporting Cristal volverá a tener actividad en las próximas semanas cuando reciba a Deportivo Garcilaso, en compromiso correspondiente a la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto. Dicho duelo está programado para el domingo 15 de junio desde las 11:00 a.m. y se disputará en el Estadio Alberto Gallardo.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de Liga 1 MAX para todo el territorio peruano, canal disponible en la parrilla de teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV, Best Cable y WinTV, además de su versión de streaming en la plataforma de L1 Play. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del partido, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto a través de la web de Depor.

