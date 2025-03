El sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025 determinó a los rivales de lo equipos peruanos en el certamen continental. Para esta edición, Sporting Cristal integra la serie G y se medirá ante Bolívar, Cerro Porteño y Palmeiras. Precisamente, este último, será su contrincante en el debut el próximo 3 de abril en Lima. Como era de esperar, por su trayectoria, es uno de los más fuertes a enfrentar; sin embargo, desde la institución contaron que verán a todos por igual. Julio César Uribe, vocero de los rimenses, habló - en entrevista con RPP- sobre los próximo cotejos y se mostró seguro de poder salir airosos en la cita.

El ‘Diamante’ puso a Palmeiras en la misma balanza de los otros rivales y afirmó: “Pero, ¿por qué no (ganarle) Palmeiras? ¿Por su historia que respetamos y reconocemos, o porque ya nos sentimos derrotados antes de enfrentarlos? El que no quiera enfrentarlo que pida que lo saquen de grupos. El fútbol no es así”.

A su vez, arrojó una comparación en relación al momento del fútbol peruano: “Recuerden que hay equipos con una historia superior, y aquel que no la tiene se siente motivado para intentar superarlos. Ya pasó con Alianza, que les ganó a Boca, y por qué no puede pasar con Cristal contra Palmeiras. Es fútbol. La historia se respeta, pero no tiene por qué condicionarte, esto es competencia de alto rendimiento”.

Por otro lado, Uribe no fue ajeno a los constantes cuestionamientos por Guillermo Farré. Previo a la paralización por fecha FIFA, Sporting Cristal sumó dos derrotas consecutivas (ante Alianza Lima y Melgar), por lo que se rumoreaba la posibilidad de una salida; sin embargo, recibió el respaldo de los directivos.

“Cristal no contrata a un técnico que no sea competitivo. El club trata de ser consecuente y está respetando el proceso de Guillermo Farré. Respetamos la opinión del hincha y estamos trabajando para mejorar”. En relación a sus decisiones con el equipo: “No busco generar conflictos por ello. Desde mi lado, siempre quiero más, soy muy exigente. Los resultados nos dan señales difusas que estamos corrigiendo para estar a la altura de Cristal”.

Con la premisa de revertir el mal momento de las últimas fechas, Uribe apuntó hacia el potencial del plantel y las habilidades para poder tener mayor competencia: “El equipo cree en su fuerza, tiene poco que modificar en cuanto a refuerzos, es fiel a su idea y eso es en lo que cree Cristal”.





Fixture de Sporting Cristal en abril:

Sporting Cristal vs. Palmeiras (Lima)

UTC vs. Sporting Cristal (Cajamarca)

Bolívar vs. Sporting Cristal (La Paz)

Sporting Cristal vs. Cusco FC (Lima)

Alianza Atlético vs. Sporting Cristal (Piura)

Sporting Cristal vs. Juan Pablo II (Lima)

Cerro Porteño vs. Sporting Cristal (Asunción)

Ayacucho FC vs. Sporting Cristal (Ayacucho) / Por definir

¿Cuándo volverá a jugar Sporting Cristal?

Luego de conocer a sus rivales en fase de grupos de la Copa Libertadores, Sporting Cristal volverá a tener actividad dentro de un par de semanas cuando reciba a Deportivo Binacional –el campeonato entrará en un parón por los partidos de la Selección Peruana en Eliminatorias 2026–, por la sexta jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto. Dicho compromiso está programado para el sábado 29 de marzo desde la 3:30 p.m. y se disputará en el Estadio Alberto Gallardo.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), canal disponible en la parrilla de teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 Play, DGO, Zapping, WIN TV y Fanatiz. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del compromiso, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto a través de Depor.

