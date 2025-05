En 2004, Sporting Cristal hizo una excelente fase de grupos de Copa Libertadores y acabó como líder con 10 puntos, avanzando a octavos de final junto a su escolta Rosario Central de Argentina, dejando fuera a Coritiba de Brasil y Olimpia de Paraguay. Ya en la siguiente instancia, dio pelea ante Boca Juniors, pero cayó de forma apretada en ambos partidos: 3-2 en Lima y 2-1 en Argentina. De todos modos, se fue con la frente en alto en aquella edición, que hasta hoy es la última vez de ‘SC’ entre los 16 mejores del torneo. El técnico en aquel entonces era Wilmar Valencia y en el arco se iba consolidando Erick Delgado, al borde de los 22 años en aquella época.

El ‘Loquito’, hoy retirado del fútbol profesional y comentarista en L1 MAX, sufrió con la derrota del cuadro celeste ante Palmeiras, en una realidad totalmente distinta a la vivida hace 21 años, y alzó su voz de protesta por la forma cómo el equipo de La Florida quedó fuera, una vez más, sin meterse en la siguiente ronda.

“Todos los que no pudimos alguna vez la camiseta de Sporting Cristal, ayudamos para que Cristal sea más grande cada vez. Ahora ya no estoy hablando como comentarista, sino como hincha y un tipo que estuvo alguna vez dentro de una cancha, y realmente me pinchaba la vena”, comenzó diciendo el exarquero.

“No podemos comparar, los tiempos son distintos y teníamos una estructura muy diferente”, agregó Erick Delgado, con respecto a lo vivido hace 21 años y la actualidad. Eso sí, le mandó un mensaje en caliente a Joel Raffo y toda la directiva celeste por esta delicada situación.

“Si no estás dispuesto a invertir lo que invertía Cristal en el 94, 95, 97, mejor vendes el club. Tú me dices que compras el club y al hacerlo estás adquiriendo un carro de alta gama y me dices que tienes que mantenerlo. Pero si no puedes subvencionar el club, entonces tienes que sacarte y vender el club”, agregó.

“La gestión está mal y ahí tendríamos que decir si no estás dispuesto a mantener un Cristal peleando los campeonatos, vende el club, hermano, deshazte del club”, señaló en L1 Radio el también exarquero de la Selección Peruana.

Eso sí, mostró su desacuerdo con la reacción de un grupo de hinchas, quienes generaron desmanes anoche en las inmediaciones de La Florida. “Yo no estoy de acuerdo con que la gente presione con la venta del club, pero si no tienes cómo, tienes que venderlo. Si luego me dices que vas a buscar soluciones de raíz, bueno esperemos”, apuntó.

