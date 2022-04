Sporting Cristal sumó una derrota más en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2022 (en el camino también cayeron frente a Flamengo y la Universidad Católica). Talleres de Córdoba aprovechó la oportunidad que se le abrió en el segundo tiempo para colocar el único tanto del compromiso y, con ello, ubicarse en el segundo puesto del Grupo H. ¿Qué dijo Horacio Calcaterra al respecto?

El volante rimense no dudó en hacer un mea culpa de lo sucedido, no tanto por la falta de buen juego del equipo, sino por no conseguir mantener el ritmo del rival, el cual estaba dispuesto a que los tres puntos del certamen internacional se queden en casa.

“Cuando salíamos jugando, lo hacíamos bien, pero nos faltó ir de un lado a otro, rotar la pelota, ellos volcaban el equipo para un lado y no podíamos dar la vuelta. Hay que revertir esto y la ojalá la semana que viene podamos tener los tres puntos en casa”, sostuvo el futbolista, al término del encuentro.

Finalmente, manifestó lo difícil que es jugar de visitante, ya que, además del rendimiento del equipo anfitrión, hay que sortear con otros aspectos que hacen complicado un duelo fuera. Pese a ello, el mediocampista espera que se puedan recuperar en los siguientes compromisos en Lima.

“Sabemos que de visitante es muy duro, tienes que luchar, correr y meter, lamentablemente no se pudo dar y ojalá en casa podamos conseguir los tres puntos”, concluyó. Sporting Cristal tiene dos partidos más de local en el certamen continental, el primero contra U. Católica la siguiente semana, mientras que con Talleres será hasta mediados de mayo.

Por lo pronto, el siguiente reto a vencer por parte de los dirigidos por Roberto Mosquera es Binacional. El cuadro de Juliaca viene fuerte en el campeonato local con 22 puntos, igualando a Sport Huancayo y Alianza Atlético. Con eso en mente, el combinado celeste ya tiene la mira puesta en la estrategia a emplear para dicho cotejo.





