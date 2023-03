Hay goles que valen doble y, por supuesto, una clasificación. Hay tantos para recordarlos siempre, verlos una y otra vez, porque son inolvidables. Uno de esos marcó Jhilmar Lora el último martes en el Estadio Nacional, que puso la llave a favor de Sporting Cristal para terminar ganando (5-1) a Nacional de Paraguay y sellar su pase a la Fase 3 de la Copa Libertadores.

Cuando el resultado señalaba que la llave debía irse a los penales (el marcador estaba igualado 3-3), el lateral derecho de Sporting Cristal encontró un balón y se tuvo confianza. Sí, esa confianza que recuperó con Tiago Nunes y hoy lo tiene en un alto nivel.

El lateral derecho sacó un remate que el arquero paraguayo, Héctor Espínola, no esperaba. Una verdadera ‘pinturita’. Lo mejor, sirvió para clasificar a la siguiente ronda de la Libertadores. Por eso, tras el partido, Jhilmar no pudo ocultar su felicidad: “Quería patear una al arco. Darle créditos al psicólogo que me dijo que en una me atreviera. Me quedó, no vi a nadie en el área y preferí sombrearla. Pensé que no iba a entrar, pero entró”.

“Estoy feliz por el resultado, pero no es nada porque nos falta un rival más con el que competir para poder estar en lo que queremos, la fase de grupos”, agregó el defensa en ESPN.

Finalmente, agradeció a toda la hincha de Sporting Cristal que acudió al Estadio Nacional y, claro, los motivó de cara al compromiso ante ADT de Tarma del fin de semana, por la fecha 7 de la Liga 1: “Los esperamos el sábado en el Gallardo”.

Nunes lo ve en la selección

Sporting Cristal consiguió una hazaña importante: venció 5-1 a Nacional de Asunción y clasificó a la Fase 3 de la Copa Libertadores 2023. El conjunto ‘rimense’ disputó un buen partido, en el que se mostró superior a su rival. Ante ello, Tiago Nunes, director técnico del elenco ‘rimense’, declaró en rueda de prensa y no dudó en elogiar el nivel de su equipo. Incluso, habló sobre la chance de que Jhilmar Lora vuelva a ser convocado a la selección peruana.

El DT fue consultado sobre la posibilidad de que Lora vuelva a ser convocado por la selección peruana. Sin pensarlo dos veces, el entrenador ‘rimense’ contestó que el defensor nacional “tiene el nivel suficiente” para vestir la ‘blanquirroja’ en las próximas eliminatorias.





