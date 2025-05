Sporting Cristal sufrió una de las derrotas más dolorosas de su historia reciente al caer 6-0 frente a Palmeiras en Sao Paulo, resultado que selló su eliminación de toda competencia internacional en esta temporada. El técnico Paulo Autuori, fuertemente cuestionado por los cambios que realizó en la alineación inicial, afrontó a la prensa tras el encuentro y explicó que su intención fue observar el rendimiento de varios jugadores jóvenes. Además, aceptó la superioridad del rival y aseguró que no existen justificaciones para lo ocurrido.

El encuentro, correspondiente a la última jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores, mostró a un Cristal desdibujado, sin respuesta ante la contundencia del equipo brasileño. Autuori sorprendió al dejar fuera a varios habituales titulares y realizar modificaciones que no dieron resultado. Al final del partido, el marcador fue contundente y el conjunto rimense terminó último en su grupo.

“Pruebo jugadores sin ningún miedo de hacerlo, yo necesito saber los jugadores que tengo, esta es la realidad”, dijo el estratega en conferencia de prensa. “Cuando pasa esto hay que felicitar al rival, no hay espacio para palabras, tampoco para justificativos”, agregó al comentar la decisión de alinear a varios futbolistas con poca continuidad.

Autuori también señaló que el enfoque del equipo debe cambiar por completo para encarar la segunda parte del año. “El resultado no acompañó, no hay justificativo para esto. Tenemos que trabajar, pensar en el Clausura, en el Apertura aún, y preparar al equipo para lo que viene”, afirmó. “Hay muchos jóvenes, todos lucharon, hubo errores que trabajamos para que no pasen”, expresó.

El técnico brasileño insistió en que el análisis debe centrarse en la autocrítica y no en buscar excusas. “En el fútbol todo pasa, las cosas buenas no duran para siempre y las malas tampoco. Hay que seguir adelante. Pasó que el rival fue muy superior, nosotros cometimos errores”, dijo. Para Autuori, el margen para justificar lo sucedido es inexistente: “No hay mucho que justificar”.

La eliminación en Libertadores deja al conjunto celeste sin participación internacional por el resto del 2025, lo que ha generado preocupación entre los hinchas y la directiva. A pesar de ello, Autuori recalcó que aún queda mucho por disputar en el plano local y pidió paciencia para consolidar su proyecto. “Debemos tener claridad para hacer un análisis”, afirmó con firmeza.

En cuanto a los jugadores lesionados, el DT fue consultado específicamente por Yoshimar Yotún, capitán del equipo, quien aún no ha podido regresar a las canchas. “Todavía no está apto, no hay que apresurarse. Es un jugador importante para Cristal y para Perú”, señaló, dejando en claro que no forzarán su recuperación.

Sporting Cristal deberá ahora enfocarse en el Torneo Clausura de la Liga 1, donde buscará recuperarse del duro golpe sufrido en el plano internacional. Mientras tanto, Paulo Autuori se mantiene firme en su intención de seguir formando un equipo competitivo, pero en los próximos días se tomarán decisiones en La Florida.

