Sporting Cristal buscó sumar de a tres en el partido contra Rentistas; sin embargo, el rival no fue sencillo de derrotar y los intentos por marcar no llegaron a concluirse, por lo que ambos equipos tuvieron que irse a los camerinos con un incómodo empate sin goles.

Al respecto, el técnico rimense, Roberto Mosquera, señaló que “el fútbol de nosotros no está descartado”, ya que con solo un punto en la tabla corre el riesgo de no continuar en el certamen copero y menos conseguir un pase a la Copa Sudamericana.

“Con cinco bajas que hemos tenido, hemos estado a la altura de la competencia. No todo en el partido es mano a mano. No creo equivocarme a decir que hoy día hicimos una buena presentación, pese a que estamos diezmados”, agregó el DT en conferencia de prensa post encuentro.

Sobre las bajas que tuvieron para este compromiso, señaló que están “Irving lastimado, Riquelme lastimado y Liza lastimado. Llegar al arco de Rentistas, como hemos llegado frontalmente, hay un mérito. Estamos sin un ‘9’. Si piensas distinto a mí, lo voy a respetar”.

Otro punto que señaló en conferencia fue la ausencia de gol en los duelos que han tenido en la Copa Libertadores. Si bien sumaron uno ante Racing, no fue suficiente. “Hay una razón que es la esencia del fútbol, que es el gol. No estamos cercanos al gol. Es repetitivo, porque ya nos pasó con Racing. Trabajaremos para que no suceda”, explicó.

Sporting Cristal regresará a Lima para continuar con el torneo local, donde paradójicamente se ha mantenido invicto y con puntaje perfecto, al tener 18 puntos en seis cotejos. Su próximo rival será Cusco FC, por la séptima jornada de la Fase 1.





