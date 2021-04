Aunque demostró superioridad y efectividad, fue mucho premio para Sao Paulo haber goleado 3-0 a Sporting Cristal en el inicio del grupo C de la Copa Libertadores, opinó el estratega del conjunto rimense, Roberto Mosquera. El DT bajopontino, a pesar de la derrota, terminó con sensaciones positivas por el debut de su equipo en el torneo continental.

La victoria del ‘tricolor’ paulista fue merecida, sin embargo el resultado no refleja lo que se vio este martes por la noche en el Estadio Nacional, señaló el técnico nacional en la conferencia de prensa posterior al encuentro.

“Quiero felicitar a Sao Paulo que hizo un gran partido. Yo pienso que hicimos un buen partido y que tres goles es demasiado para lo que corrimos y jugamos. Fallamos dos pelotas en salida y nos hicieron dos goles y esa fue la diferencia. A mi me gustó el equipo, hoy competimos”, afirmó Roberto Mosquera.

Sporting Cristal estuvo “a la altura del juego, pero no del marcador”, indicó el DT del cuadro bajopontino. “No sé cuantos equipos saldrán a jugar de igual a igual como lo hicimos hoy. No siento que nos hayan pasado por arriba. No estuvimos claros arriba y encima fallamos en salida”, añadió.

“Es demasiado castigo tres goles para un equipo como nosotros. Tuvimos dos claras y no la metimos. Auguro que vamos a dar de hablar pronto”, sentenció el DT celeste, que ya espera el próximo desafío copero de los cerveceros para buscar revancha.

Tras perder como local ante el Sao Paulo de Hernán Crespo, el siguiente duelo de Sporting Cristal por Libertadores será el jueves 29 de abril, cuando visite a Racing en el ‘Cilindro’ de Avellaneda. Antes tiene partidos ante Universitario y Alianza Lima por la Fase 1 de la Liga 1, cuyas programaciones están pendientes por nuevas restricciones del Gobierno ante la pandemia de COVID-19.

Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR