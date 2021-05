Sporting Cristal venció 2-0 a Rentistas este miércoles y consiguió su primera victoria en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2021, donde no había logrado ni marcar antes de lograr imponerse con goles de Alejandro Hohberg y Martín Távara. A diferencia de los anteriores desafíos coperos, “lo que nos ha sonreído hoy es el gol”, destacó Roberto Mosquera luego del compromiso.

“Hemos jugado exactamente igual con Racing en Argentina y acá, y con Rentistas. No hemos cambiado el modelo ni nada. No cambiamos la forma de jugar a pesar de estar un tiempo con una deuda de gol”, señalo el estratega rimense en la conferencia posterior al encuentro por la penúltima jornada del grupo E.

El objetivo celeste ahora es asegurar el tercer lugar de la tabla, reconoció Mosquera, que volvió al banquillo luego de recuperarse de una intervención quirúrgica.

Con el triunfo, Cristal sumó cuatro unidades y sacó a Rentistas de la tercera plaza, que da derecho a jugar la Copa Sudamericana, pero el ‘Bicho’ uruguayo es colero solo con un punto menos. En la próxima fecha se definirá el cupo: el conjunto bajopontino visitará a Sao Paulo y el elenco charrúa recibirá a Racing.

Para Mosquera, no es imposible lograr sumar de a tres frente al ‘tricolor’ paulista, juegue o no con una alineación alternativa. “No depende solo de que Sao Paulo esté clasificado”, aclaró el DT nacional. “El 3-0 (de la ida) me pareció demasiado, pero en el fútbol no hay nada escrito. Todos los días se puede escribir una historia diferente”, advirtió.

“Estamos tratando de moldear con un equipo joven una idea internacional, que no es fácil”, añadió Roberto Mosquera.

Lo de Hohberg “es una realidad”, también dijo el entrenador cervecero. “Es un tipo profesional, un buen amigo, compañero, buen discípulo. Me da gusto que le vaya bien”, comentó sobre el autor del 1-0 parcial para los suyos en el Estadio Nacional.