Las polémicas no han estado exentas en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2022. En último partido que hubo entre Sporting Cristal y U. Católica dejó clara la necesidad de contar con el VAR, a fin de evitar que se cobre un penal erróneo. Si bien este mecanismo de arbitraje también ha generado controversias, podría ayudar.

Así lo dejó ver el delantero de Deportivo Municipal, Roberto Ovelar, quien manifestó su incomodidad por los errores mostrados en el arbitraje del choque de los rimenses en Santiago de Chile, especialmente, por el cobro del penal a favor de los locales, cuando debió ser al revés, ya que la mano fue de uno de ellos.

“No puede no haber VAR en alguna fase de la Copa Libertadores. Los que no pasen, ya habrán sido víctimas de los errores en fases previas”, escribió el jugador paraguayo en su cuenta de Twitter, el cual generó más de una reacción por la gravedad del problema.

Reclamo formal

Este error, evidenciado por las cámaras encargadas en la transmisión, generó que el cuadro bajopontino emita un reclamo formal al presidente de Conmebol, debido al mal arbitraje que se tuvo en el partido. Si bien esto no cambiará el resultado del cotejo, se buscará que la terna a cargo de la justicia en el campo ya no sea más convocada.

Para Cristal el penal cobrado en favor de la Universidad Católica fue un “fallo arbitral”. Además de expresar su postura, la directiva rímense solicitó que “se tomen las medidas correspondientes y se den las sanciones necesarias al equipo arbitral que fue responsable”, ya que tienen claro que no se les podrá devolver los puntos que, consideran, perdieron.

¿Por qué hubo polémica?

La jugada clave del partido se produjo en el minuto 91, cuando a la salida de un córner el árbitro del encuentro, el uruguayo Leodán González, percibió mano de un defensor peruano tras un cabezazo en el área del argentino Nehuén Paz, que probablemente no solo salvó a su equipo sino también la cabeza de su entrenador, el también criticado Cristian Paulucci.

La jugada, muy poco clara, desató las protestas de los peruanos, en particular de Nilson Loyola, que recibió tarjeta amarilla, pero no se revisó ya que en la fase de grupos, y sin que se sepa muy bien porqué, no hay VAR. Zampedri tomó el balón y lo colocó con potencia en la escuadra, a donde no pudo llegar el portero, aunque adivinó su intención.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.