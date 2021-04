El 3 de noviembre del 2015 no es cualquier fecha para el hincha de Sporting Cristal: aquella vez derrotaron 2-1 a Racing Club en el propio ‘Cilindro’, en Copa Libertadores. A tres días de volver a visitar Buenos Aires ante el mismo rival, nada mejor que escuchar la palabra del ‘9′ que estuvo desde el arranque aquella noche. Sergio Blanco habló con Depor sobre dicho triunfo y el presente de Irven Ávila.

“Teníamos un plantel que estaba convencido, que le podíamos jugar de igual a igual a cualquiera, que le podíamos ganar a cualquiera. Hicimos una gran fase, si hubiésemos hecho un gol más estábamos del otro lado. Hicimos una buena Copa de visitante, pero nos faltó en casa concretar”, mencionó. Ojo, en aquella jornada estuvo en ataque junto a Irven Ávila.

Sí, el delantero charrúa también destacó el presente del ‘Cholito’: “Es crack y creo que está en el mejor lugar donde puede sacar su mejor versión. Sobre todo por cómo se siente en el club y cómo lo trata el club a él. Tiene ese feeling. Le escribí cuando volvió y no tuve duda que la iba a romper. Es un jugador hecho para Cristal y ojalá vuelva con los goles importantes como en el 2014- y 2015”.

No fue del único jugador al que se refirió. Por supuesto, analizó a Marcos Riquelme. Sí, el uruguayo siguió de cerca el accionar de los celestes en el certamen internacional y también en el plano local: observó la victoria sobre Universitario (1-0), por la fecha 5 de la Liga 1, y esto es lo que dijo sobre el delantero argentino.

“Me parece que es el ‘9′ que fueron a buscar. Lo único que tiene que hacer es jugar, agarrar ritmo y no tengo dudas que va a rendir. Ojalá que haga una buena dupla con el ‘Cholo’”, expresó.

Con relación al por qué le está costando a los celestes avanzar en la Libertadores (en el debut perdieron 3-0 con Sao Paulo), esto explicó: “No solo es de Cristal, sino del fútbol peruano en general. No me siento capacitado para hacerlo (un análisis), por más que tenga una impresión. Cualidades tienen de sobra (el jugador peruano) y seguramente en algún momento se tiene que dar (triunfos en el plano internacional)”.

Sobre el recuerdo del hincha de Sporting Cristal, esto es lo que mencionó: “La verdad que todos los recuerdos con Cristal son buenos. Ese partido (contra Racing) fue grato no solo para mí, sino para el grupo y la institución. Fue un resultado lindo el de Avellaneda. Tengo un cariño muy especial por el hincha, el club, sobre todo por cómo me trataron”.





