Sporting Cristal visitará este martes a Always Ready, en el estadio Municipal de El Alto (a 4,083 m.s.n.m.) por el duelo de ida de la segunda fase preliminar en la Copa Libertadores 2024. El cuadro rimense deberá lidiar con la altura de la ciudad boliviana, a fin de cerrar el primer cotejo con un marcador favorable, ya que la vuelta será en la ciudad de Lima, donde ha demostrado tener contundencia y favoritismo (a la fecha suman 15 goles en cuatro partidos, 10 de ellos marcados por Martín Cauteruccio). Con estos números, adicional al rodaje que tuvo el equipo desde antes del inicio de la temporada, los hinchas celestes esperan cerrar la llave a favor. No obstante, el plantel albirrojo no se quedará atrás y, pese a tener solo un partido oficial este año, darán lo mejor de sí para buscar golpear en su territorio y con su gente.