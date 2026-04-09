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“Pagó caro la expulsión”: reacciones de la prensa paraguaya a la victoria de Sporting Cristal sobre Cerro Porteño
Sporting Cristal sacó tres puntos de oro en el Estadio Miguel Grau del Callao tras imponerse 1-0 a Cerro Porteño, por la primera jornada del grupo F de la Copa Libertadores 2026. Si bien era un duelo parejo, la expulsión de Cecilio Domínguez a poco del descenso, por tirarle un pelotazo en la cara a Maxloren Castro, cambió la historia del partido con un desenlace feliz para los celestes. La prensa paraguaya, de hecho, fue crítica con el rendimiento del ‘Ciclón’ y calificó de “irresponsable” la expulsión de uno de los referentes del cuadro azulgrana. Además, señaló que el equipo dirigido por Ariel Holan dio un paso en falso ante un rival, en el papel, accesible en el grupo y ahora tendrá que recuperarse de local ante Junior de Colombia. Por su parte, los dirigidos por Zé Ricardo buscarán la heroica ante Palmeiras en Brasil.
Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.