Este miércoles, Sporting Cristal visita a Fluminense, por la primera jornada de la fase de grupos en la Copa Libertadores 2023. El plantel de Tiago Nunes está decidido a comenzar a comenzar con pie derecho esta ronda, luego del arduo camino que tuvo que atravesar, para llegar hasta estas instancias. Por su parte, el combinado brasileño no quiere perder su status de favorito e irá con todo al partido en el Nacional.

Sporting Cristal vs. Fluminense: horarios en el mundo

Sporting Cristal y Fluminense chocarán este miércoles 5 de abril desde las 7:30 p.m. en el Estadio Nacional en Lima. La transmisión estará a cargo de ESPN (para Latinoamérica y FOX Sports para Argentina) y también a través de su plataforma de streaming STAR+, mientras que en Brasil se podrá ver por la app de Paramont+ y por Globo Esporte. Sigue el minuto a minuto y todas las incidencias por Depor.com.

Perú: 7:30 p.m.

Ecuador: 7:30 p.m.

Colombia: 7:30 p.m.

México: 6:30 p.m.

Argentina: 9:30 p.m.

Chile: 9:30 p.m.

Estados Unidos (Florida): 8:30 p.m.

Sporting Cristal vs. Fluminense: cómo llegan los equipos

Sporting Cristal llega a este compromiso, luego de un ajustado empate 1-1 frente a Deportivo Municipal. Si bien no fue el resultado que esperaban, ya que dejaron el pase libre a Alianza Lima para que sea líder de la tabla, ello no les quitó el sueño, pues saben que la prueba más difícil la tendrán ante el ‘Flu’. Eso sí, llegan con buen ritmo de competencia, no solo por los duelos de la Liga 1, también por los cuatro compromisos que disputaron en las fases preliminares de la Copa.

Por su parte, Fluminense llega a este compromiso con varios minutos jugados. El último fin de semana disputó la final de ida del Campeonato Carioca ante Flamengo, aunque este duelo lo perdió 2-0. En dicha competencia ha jugado catorce encuentros, de los cuales nueve culminaron en victoria, uno en empate y cuatro en derrota. No obstante, arribará fresco a la Copa Libertadores, tras su clasificación directa, al quedar en tercer lugar del Brasileirao 2022.

Sporting Cristal vs. Fluminense: partidos anteriores

Sporting Cristal

31/03 ► Deportivo Municipal 1 - 1 Sporting Cristal (Liga 1)

25/03 ► Sporting Cristal 2-0 Cantolao (Liga 1)

19/03 ► Sporting Cristal 2-1 Atlético Grau (Liga 1)

16/03 ► Sporting Cristal 1-0 Huracán (Copa Libertadores)

12/03 ► Deportivo Garcilaso 4 - 4 Sporting Cristal (Liga 1)

Fluminense

01/04 ► Flamengo 2 - 0 Fluminense (Campeonato Carioca)

18/03 ► Fluminense 7-0 Volta Redonda (Campeonato Carioca)

12/03 ► Volta Redonda 2 - 1 Fluminense (Campeonato Carioca)

08/03 ► Flamengo 1 - 2 Fluminense (Campeonato Carioca)

04/03 ► Bangu 0 - 5 Fluminense (Campeonato Carioca)





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.