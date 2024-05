Universitario de Deportes volteó la página tras el empate (1-1) ante Junior de Barranquilla, y desde ayer se enfocó en el partido de este domingo ante Sporting Cristal, en el estadio Monumental, el más atractivo de la decimoquinta fecha del Apertura. En juego está la cima del torneo, el que ostenta el equipo rimense con 34 puntos, uno más que el vigente campeón del fútbol peruano. En lo futbolístico, Martín Pérez Guedes, el pulmón del ‘11′ de Fabián Bustos, llamó “partido del año” al que se jugará en el Día de la Madre. En tanto, el ecuatoriano Segundo Portocarrero adelantó a Depor que hará esfuerzos para no perderse el partido frente a los ‘celestes’, ya que no terminó el encuentro ante el ‘Tiburón’ por estar acalambrado.

En la interna crema son conscientes que este compromiso será el más importante para los cremas, aunque el técnico Fabián Bustos haya minimizado la presión de los rimenses. “Es un partido importante, pero no decisivo”, comentó post igualdad en conferencia de prensa. En otro momento, el volante Martín Pérez Guedes reconoció la trascendencia del cotejo por jugarse. “Será el partido más importante del año”. Eso sí, habrá que tener cuidado con el rival de turno, pues tienen buen juego. “Será un duro rival (Sporting Cristal), pero estaremos en nuestra casa y necesitamos ganar para pelear arriba en el Apertura”, apuntó a Depor.

La herida sigue abierta en tienda crema tras el empate, pero no hay tiempo para lamentos teniendo en el camino a un rival directo en su lucha por volver a la cima del Apertura a falta de dos fechas (Cienciano y Chankas FC) para que culmine el torneo en juego. “Seguimos con bronca, ese gol de Junior nos desacomodó, pero el equipo tiene resiliencia”, aseguró.

Portocarrero y su final

Si bien Segundo Portocarrero no terminó el partido ante Junior de Barranquilla por unos calambres en las piernas y su cambiado por Nelson Cabanillas, a los 81 minutos de juego, el ecuatoriano habló al paso con Depor y dejó un alentador mensaje. “Por nada del mundo me pierdo ese partido (Sporting Cristal)”, comentó. Ayer, el exjugador de Barcelona de Guayaquil no tuvo molestias físicas, pero dependerá del cuerpo técnico si es considerado nuevamente desde el arranque cuando los cremas jueguen este domingo ante los ‘celestes’.

Por lo pronto, el ecuatoriano es consciente que tiene que mejorar en su juego, especialmente en los centros al corazón del área en búsqueda del compañero mejor ubicado. Nelson Cabanillas está a la expectativa para tomar su lugar, como lo hizo frente a ADT, en Tarma, el último viernes. “Uno siempre se hace una autocrítica, pero es importante que el grupo está fuerte”.

‘Canchita’ dulce

Por otro lado, el volante Christofer Gonzales sumó ayer su cuarto día de entrenamiento con los cremas en Campo Mar. El volante hizo trabajos con balón y está apto para volver a la competencia apenas lo decida el técnico Fabián Bustos. Depor conoció que, ‘Canchita’ podría estar en la lista de concentrados de este domingo ante Sporting Cristal y ser jugador de recambio.

También hay una mea culpa y confianza en volver a su verdadero nivel futbolístico, el que le abrió puertas en el fútbol del exterior y en el ‘equipo de todos’. Mientras tanto, Jairo Concha es quien continuará jugando como volante mixto en la medular. Con altibajos, el ex jugador de Alianza Lima no ha vuelto hablar con los medios de prensa desde el triunfo abultado que tuvieron los cremas ante Comerciante Unidos, el pasado 28 de mayo.

Los 27 del ‘Tunche’

El que estuvo de cumpleaños ayer fue José Rivera, quien sopló 27 velitas y festejó junto a sus compañeros de equipo, en los trabajos de Campo Mar. Depor conoció que, el delantero viene entrenando con normalidad, pero no sería tomado en cuenta para el partido de este domingo frente a Sporting Cristal. Probablemente cuando los merengues reciban a Botafogo de Brasil, el próximo jueves 16 de mayo, en el estadio Monumental, el jugador pueda reaparecer.

En tanto, en los próximos días el ‘Tunche’ sostendrá una reunión con un grupo empresarial de representación de Argentina, quienes esperan agenciarlo para que emigre en un tiempo no muy lejano a otro fútbol más competitivo. Eso sí, por ahora, el tarapotino no ha renovado con Universitario de Deportes, pero ya le hicieron llegar la propuesta por dos temporadas.





