Este miércoles 20 de mayo desde las 9:00 p.m. (horario peruano), Sporting Cristal vs. Junior chocan EN VIVO y EN DIRECTO, por la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. ¿Cómo ver este partido? La transmisión estará a cargo de las señales de ESPN y FOX Sports, además de la versión por internet a través de Disney Plus Premium. Ojo: Fútbol Libre TV es una señal pirata para este tipo de eventos y no la recomendamos. Por otro lado, el Estadio Jaime Morón de Cartagena (Colombia) será el escenario de este duelo y comenzará con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, mientras que siete horas más en España. ¡No te lo pierdas!

Con la televisación de ESPN, Disney Plus Premium y FOX Sports, Sporting Cristal visita a Junior de Barranquilla. (Video: Sporting Cristal)
Con la televisación de ESPN, Disney Plus Premium y FOX Sports, Sporting Cristal visita a Junior de Barranquilla. (Video: Sporting Cristal)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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