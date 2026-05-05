vs. se miden EN VIVO y EN DIRECTO, en el compromiso correspondiente por la de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. ¿En qué canales ver la transmisión del partido? ESPN tiene los derechos para transmitir este encuentro en toda Latinoamérica, disponible en cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de su alternativa de streaming en la plataforma de paga de Disney Plus Premium. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para este martes 5 de mayo desde las 5:00 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Alejandro Villanueva.

Sporting Cristal vs. Palmeiras juegan por la Copa Libertadores. (Video: Sporting Cristal)
Sporting Cristal vs. Palmeiras juegan por la Copa Libertadores. (Video: Sporting Cristal)
SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

TAGS RELACIONADOS