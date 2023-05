Sporting Cristal tiene un partido durísimo esta noche (7:00 p.m.) y, a pesar de que el rival es River Plate, no pueden perder si todavía quieren seguir soñando con clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores. En la previa del encuentro, Flavio Maestri –exjugador ‘celeste’– analizó el trámite que podríamos tener en el estadio Nacional y se refirió a la exigencia que tienen los centrodelanteros ‘cerveceros’.

El exfutbolista de 50 años conversó con el programa Fútbol Como Cancha de RPP Noticias y opinó sobre el presente que vive Brenner Marlos, uno de los fichajes extranjeros de Cristal para esta temporada. Si bien lleva seis goles en la Liga 1, en la Copa Libertadores todavía no ha podido aparecer en el marcador y eso ha generado mucha molestia en los hinchas.

Quitando el último partido ante Cusco FC, donde marcó un doblete, el brasileño ha estado muy por debajo del nivel esperado. Maestri lo ve de esta manera: “Hay más ansiedad cuando un ‘9’ está en deuda. Todos los ojos y la prensa están mirando al centrodelantero extranjero porque es el refuerzo”, manifestó.

Debido a que Sporting Cristal necesita mejorar su cuota goleadora de aquí en adelante, Flavio aseguró que Tiago Nunes podría probar jugando con dos delanteros adelante, que podrían ser Brenner e Irven Ávila. “A veces se duda mucho de jugar con dos puntas. Este Cristal podría atacar con dos centrodelanteros. El doble ‘9’ hace que las defensas se equivoquen”, añadió.

En referencia al enfrentamiento entre Sporting Cristal y River Plate, Maestri reconoció que los argentinos tiene un plantel superior, pero que dentro del juego los de Nunes tienen las herramientas para dar pelea. Eso sí, tendrán que hacer un esfuerzo enorme cuando les toque generar ocasiones de peligro en la portería de Franco Armani.

“Yo creo que va a ser un partido de ida y vuelta. River es un equipo muy rápido a la hora de hacer las transiciones. Cristal se asemeja a eso, hace mucho daño con la pelota en los pies. La última deuda que tenía Cristal era el gol. Va a ser muy abierto. River, cuando no tiene el balón, tiene mucha intensidad para recuperar, inducir al error y tener el balón. En eso Cristal debe tener mucha atención”, apuntó.

Por otro lado, habló sobre su relación con los hinchas de Sporting Cristal. Recordemos que cuando Maestri pasó del cuadro del Rímac a Alianza Lima en el 2004 –saliendo campeón en aquel año y en el 2006–, se rompió su vínculo con los fanáticos ‘celestes’. Sin embargo, él considera que no es así y todavía sigue recibiendo el afecto de algunos de ellos en las calles. “Yo creo que mi relación con el hincha de Cristal es muy buena. Me siento reconocido. El hincha no se olvida de la historia y los recuerdos. Agradezco su cariño”, aclaró.

Brenner Marlos lleva 6 goles con Sporting Cristal, todos por la Liga 1. (Foto: Jesús Saucedo / GEC)

El ‘9’ de la Selección Peruana

En otro momento de la entrevista, Flavio Maestri fue consultado sobre la Selección Peruana y el ‘9’ que podría elegir Juan Reynoso para el proceso clasificatorio que se avecina. Según el exfutbolista, Alex Valera es uno de los que más le gusta de la Liga 1 y que está entre los que podrían ser tomados en cuenta por el ‘Ajedrecista’.

“Del torneo peruano, lo veo a Valera muy bien, con mucha confianza. Tú te das cuenta cuando un delantero está con confianza a la hora de definir. Define, ya sabe lo que va a hacer, no duda. La frescura que tiene Valera para jugar en Universitario, lo está llevando a ser el ‘9’ del equipo”, agregó.

Finalmente, opinó sobre Paolo Guerrero y lo que todavía le puede dar a la ‘Blanquirroja’. Si bien desde Racing Club han manifestado que no está del todo bien, no ha perdido continuidad y sigue estando dentro de los planes de Fernando Gago. Maestri considera que Reynoso sabe lo que el ‘Depredador’ puede darle y a partir de eso ver en qué momento convocarlo.

“Paolo es un delantero, un referente de la Selección Peruana. El técnico que lo pida, sabe lo que pueda dar. Transmite, es un referente, ayuda mucho tenerlo por su envergadura dentro del área. Todos sabemos la edad que tiene, en un medio competitivo. Es cierto que está jugando poco, pero es considerado. El técnico de la Selección lo tiene muy claro de lo que quiere de él”, puntualizó.





