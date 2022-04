No es un presente cómodo para Sporting Cristal: en el debut de Copa Libertadores cayeron 2-0 contra Flamengo y en la última fecha de la Liga 1, también tropezaron ante la Universidad César Vallejo, que tuvo dos jugadores expulsados desde el primer tiempo. Y en Copa Libertadores el resultado tampoco fue favorable: perdieron 2-0 con Flamengo. Incluso, luego del choque en Trujillo, el técnico Roberto Mosquera manifestó que “no es lo peor que me ha pasado, pero es incómodo”.

Por ello, el partido contra la Universidad Católica en Chile es más que clave. Los celestes ya están en Santiago y de no existir ningún inconveniente, irían con el siguiente once: Alejandro Duarte; Johan Madrid, Gianfranco Chávez, Omar Merlo y Nilson Loyola en la defensa.

En la volante aparecerían Jesús Castillo, Horacio Calcaterra y Yoshimar Yotún (este último regresará a la pizarra del DT celeste). Ahora, ¿quiénes estarán en el ataque de Sporting Cristal? Irven Ávila, Christofer Gonzales y Percy Liza completarían el equipo.

Sobre la actualidad de su equipo y las secuelas que dejó el compromiso contra los ‘Poetas’, esto es lo que también mencionó Mosquera: “El campeonato sigue y mañana (sábado) conversaremos en extenso sobre lo que ha pasado. Le pusimos demasiada adrenalina. Un partido atípico”,

Roberto Mosquera, a su vez, añadió que “no aprovechamos el error del rival. No ganó la responsabilidad. Nos ganó la ansiedad y no pudimos resolver. En situaciones así, también es mi culpa. Creo que once contra once jugamos mejor”. Ojo, por la fecha 10 se medirán contra Deportivo Municipal, líder de la Liga 1. Pero, claro, por ahora solo la mente está puesta en la Copa Libertadores y en el choque con la U. Católica.

¿Cuándo se juega el Sporting Cristal vs. Universidad Católica?

El partido entre peruanos y chilenos, por el Grupo H de la Copa Libertadores 2022, está programado a jugarse este martes 12 de abril desde las 17:15 (hora peruana) y 19:15 (hora chilena). Los pupilos de Roberto Mosquera vienen de perder en su debut continental contra Flamengo en el Estadio Nacional de Lima.





