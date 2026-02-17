Tarjeta roja para Luis Iberico en Sporting Cristal vs 2 de mayo | VIDEO: ESPN 2
En 40 minutos del primer tiempo. ya sufrió una primera baja en el duelo ante por la ida de la fase 2 de la . Esto debido a que el cuadro celeste se quedó con un jugador menos tras un planchazo de Luis Iberico cuando fue a disputar un balón dividido en el medio sector del campo. El árbitro Carlos Betancur no dudó en lo que vio y pintó de rojo al jugador rimense, a pesar que hubo checkeo VAR, el resultado no cambió.

