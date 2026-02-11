Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
Telefe EN VIVO: Alianza Lima vs. 2 de Mayo en directo por ESPN y FOX Sports gratis
Con la transmisión de Telefe, ESPN y FOX Sports, Alianza Lima vs. 2 de Mayo miden fuerzas EN VIVO | EN DIRECTO este miércoles 11 de febrero por la vuelta de la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026. Hay que recordar un detalle importante: en Chile también podrá ser visto por Chilevisión. Toma nota: no recomendamos verlo por Fútbol Libre TV, considerada una señal pirata. El compromiso tendrá lugar en el Estadio Alejandro Villanueva y, según el horario de países como Perú, Colombia y Ecuador, comenzará a las 7:30 p.m., con dos horas más en Argentina y seis más en España.
Telefe transmite el partido entre Alianza Lima vs. 2 de Mayo. (Video: Alianza Lima) SOBRE EL AUTOR
Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga (Ica). Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional.