¡Silenció el Hernando Siles! Golazo de Adrián Martínez para el 1-1 ante The Strongest [VIDEO]

The Strongest vs. Libertad se enfrentan por la primera fase de la Copa Libertadores 2019. Cuando faltaban 10 minutos para el final de partido en el estadio Hernando Siles de La Paz, Adrián Martínez logró el 1-1 para el Libertad contra The Strongest.

Este resultado deja la llave abierta, de cara al partido de revancha por el cupo a la tercera y última fase previa de la Copa Libertadores.

Se jugaban los 81 minutos, cuando el argentino Adrián Martínez recibió la pelota en el área local, se la acomodó con el pecho y sacó un remate de volea impresionante. Un golazo para cerrar la velada.

The Strongest vs. Libertad definirán la llave el próximo miércoles 13 de febrero, en el estadio Dr. Nicolás Leoz de Asunción.

The Strongest, al mando del paraguayo-boliviano Pablo Escobar, y el Libertad paraguayo, comandado por el colombiano Leonel Álvarez, afrontará este lance tras una derrota 2-1 ante Oriente Petrolero el fin de semana en Santa Cruz, en la cuarta fecha del torneo local boliviano.