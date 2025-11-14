Con un impacto económico favorable de 70 millones de dólares, se beneficiará el Perú por la organización de la final de la CONMEBOL Libertadores en el estadio Monumental de Lima.
La gestión de este trascendental evento que protagonizarán los clubes brasileños Flamengo y Palmeiras, se inicia a través de postulación que realizará el presidente de la FPF, Agustín Lozano Saavedra, ante el máximo organismo del fútbol sudamericano.
Ya en el 2019 Lozano logró traer esta final a Lima. Ahora la CONMEBOL vuelve a confiar en su gestión para lograr las garantías del gobierno y el respaldo de las principales autoridades del país para que el evento vuelva a ser un éxito.
Se estima que son 70 millones de dólares los que ingresarán al Perú entre las distintas actividades que se realizarán: hotelería, gastronomía, tráfico aéreo, consumo masivo y, obviamente, el alquiler del coloso de Ate que realiza el club Universitario de Deportes.
Esta gestión permite ubicar al Perú en los ojos de todo el mundo como un excelente anfitrión y con una capacidad de organización de talla internacional.