Aldo Corzo llevaba jugando los noventa minutos en los últimos once partidos de Universitario de Deportes, tanto por la Liga 1 como por la Copa Libertadores. Sin embargo, en el reciente caída ante LDU de Quito por 2-0, el defensor salió reemplazado en el inicio del segundo tiempo por Marco Saravia. Muchos hinchas ‘cremas’ no entendieron la razón de este cambio. El mismo jugador ‘merengue’ fue el encargado de explicar por qué tuvo que abandonar el terreno de juego en el Estadio Rodrigo Paz Delgado.

En primer lugar, el jugador de la Selección Peruana señaló que fue una derrota muy dura porque los dejó eliminados de toda competencia internacional en este año. “No estamos contentos obviamente por lo que pasó, fue un partido donde ellos estaban mejor pero estaba controlado. Nos hacen un gol infantil y eso nos costó el partido. Después mejoramos pero ellos con espacios encontraron el segundo gol”, apuntó a Ovación.

Luego, sobre su cambio tras la primera parte del compromiso, el lateral señaló que salió afectado en una jugada y no pudo continuar porque sentía que no estaba totalmente bien. “Tuve una jugada mal afortunada que cayeron encima mío, salgo porque sentí que no estaba al 100% y no quería perjudicar al equipo”, explicó el futbolista de 35 años.

Finalmente, Corzo se refirió a los cánticos homofóbicos de los hinchas ecuatorianos contra el entrenador Fabián Bustos y el plantel de Universitario. “Es racismo, el año pasado a nosotros nos multaron y espero que sea igual ahora”, sentenció el jugador, que solo se ha perdido un partido en la temporada (ante Alianza Atlético en la fecha 10 del Torneo Apertura).





El comunicado de LDU de Quito sobre los cánticos

“Liga Deportiva Universitaria, frente a los reprochables cánticos discriminatorios en contra del Club fraterno Universitario de Deportes suscitados el día de hoy en nuestro estadio, expresa su enérgico rechazo ante estas manifestaciones que no representan el sentir de nuestra hinchada, por lo cual extendemos nuestras respectivas disculpas públicas”, señaló Liga de Quito en el escrito.

“Como lo expresamos horas antes en nuestras redes sociales, ningún tipo de violencia tendrá cabida en nuestra casa, y reiteramos nuestro firme compromiso de tomar los correctivos necesarios para erradicar estos lamentables incidentes”, agregó LDU, que defenderá su título de Copa Sudamericana en esta temporada.





Universitario de Deportes: ¿qué se le viene?

Luego del perder el partido en Quito, Universitario de Deportes quedó en el cuarto lugar del Grupo D y fue eliminado de la Copa Libertadores y tampoco pudo acceder a la Copa Sudamericana. El plantel ‘merengue’ se tomará un descanso debido a la participación de la Selección Peruana en la Copa América de Estados Unidos. Algunos jugadores ‘cremas’ se unirán a los entrenamientos de la Blanquirroja en la Videna.

Ya con el Torneo Apertura 2024 en sus manos, el objetivo de la ‘U’ es ganar el Torneo Clausura para ser campeón nacional sin necesidad de jugar los play offs. ¿Cuándo inicia el segundo certamen de la temporada en Perú? Todavía no se ha publicado la programación, pero se estima que empezará entre la segunda y tercera semana de julio. Los clubes de la Liga 1 tienen alrededor de un mes y medio de descanso.





