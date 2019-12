Universitario de Deportes tendrá como rival para la fase 1 de la Copa Libertadores 2020 a Carabobo FC, que suma su tercera participación en este certamen desde su fundación. No obstante, no sería la primera vez que llegue a nuestro país para enfrentarse a un equipo peruano. En efecto, los ‘llaneros’ ya tienen experiencia en este tipo de partidos, aunque los resultados no le hayan sido favorables.

Por el 2004, la ‘Vinotinto regional’ (como también se le conoce) llegó al estadio Inca Garcilaso de la Vega de Cusco para medirse al campeón de la Copa Sudamericana 2003, Cienciano, y así para sumar dos goles e intentar voltear el resultado que obtuvieron en su natal Valencia, donde cayeron 2-1.

Cienciano tenía la ventaja, pero sabía que podía rematar el marcador en su casa. Aquella oportunidad, el ‘Papá’ pasó a la primera fase de la Sudamericana en la zona compartida con equipos de Venezuela y Ecuador (la distribución de aquel año es distinta a la que se maneja en la actualidad).

Carabobo FC enfrentó a Cienciano en su primera visita a Perú, por un certamen internacional. (Foto: Archivo)

Carabobo FC, dirigido aquella oportunidad por Manuel Plasencia, no imaginó que el resultado en Cusco iba a ser más devastador que el primero. Cienciano, al mando de Freddy Ternero, abrió el marcador a los 28 minutos, con gol de Rodrigo Saraz, que volvió a anotar a los 59′, seguido de cuatro goles más y uno para el descuento de Daniel Delfino (70′).

Al término de los 90 minutos, Cienciano se quedó con el pase a la segunda ronda de su zona, pero en la siguiente fase fue eliminado. Por el lado de Carabobo FC, los ‘llaneros’ no volvieron a una Sudamericana hasta el 2006, 2007 y 2015, donde disputaron duelos de ida y vuelta en la fase preliminar.

Universitario y Carabobo se enfrentarán en partidos cruciales. Los ‘cremas’ disputarán la llave 2, que enfrentará a Cerro Porteño en la siguiente ronda. El duelo se ida está programado para que se juegue del 21 al 23 de enero, mientras que la vuelta está prevista del 28 al 30 de ese mes.

