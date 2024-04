Su espectacular actuación frente a Liga de Quito, donde anotó el doblete que le dio el triunfo por 2-1 a Universitario de Deportes, llevó a José Rivera a ser considerado dentro del equipo ideal de la semana de la Copa Libertadores 2024. Si bien el ‘Tunche’ no es un habitual titular en la ‘U’, Fabián Bustos confió en él y no lo decepcionó en el terreno de juego. Así pues, la mejor oncena de esta fecha 1 de la fase de grupos quedó de la siguiente manera: Brayan Cortés (Colo Colo); Leandro Lozano (Nacional de Uruguay), Carlos Quintana (Rosario Central), Joaquín Piquerez (Palmeiras); Paulinho (Atlético Mineiro), Nicolás Fonseca (River Plate), Luciano Ursino (The Strongest), Ramiro Ruiz (Talleres de Córdoba); José Rivera (Universitario), Carlos Bacca (Junior de Barranquilla) y Francisco da Costa (Bolívar).

