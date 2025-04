En la mente del hincha de Universitario de Deportes todavía está la derrota por 0-1 ante River Plate, por la Copa Libertadores. El equipo no hizo un buen primer tiempo, donde fue superado por su rival; pero toca asimilar el resultado y encarar lo que viene con otra actitud. Y si bien queda esa sensación amarga de que se pudo conseguir el empate con más coraje que fútbol, al final no alcanzó para revertir un marcador adverso y evitar la derrota.

Sin embargo, lo que sí hubo fueron acciones puntuales que merecieron ser cobradas a favor de Universitario, como la que protagonizó José Rivera en el segundo tiempo. En una jugada, el ‘Tunche’ fue a buscar una pelota cerca del área de Franco Armani, pero fue contenido por los defensores de River. Uno lo abraza dentro del área y el otro le pone el codo en el rostro. ¿Era penal a favor de la ‘U’?

Si bien el ‘Tunche’ se quejó del dolor y permaneció en el piso por algunos segundos, el árbitro Gustavo Tejera, de Uruguay, no cobró la falta. Ni siquiera fue llamado por el VAR, que se supone debía revisar con atención esta clase de jugadas de peligro. Sin embargo, el partido se reanudó sin contratiempos, como si nada hubiese pasado.

Pero las imágenes ya se hicieron viral en las redes sociales, donde hinchas de Universitario reclamaron la falta de intervención del VAR y el poco criterio del árbitro para, por lo menos, revisar la jugada. No obstante, quien sí se quejó públicamente de esto fue Fabián Bustos, técnico crema, en conferencia de prensa.

“Para un lado eran falta y para el otro no. A Andy Polo le hicieron tres faltas que no se las cobraron y eso te merma seguir yendo, aparte se nos pone en contra. Hubo cosas muy claras que se vieron… Decir una palabra con respecto al arbitraje va a sonar a excusa y no quiero excusas; el primer tiempo ellos fueron superiores“, expresó el DT.

Luego, agregó: “Cuando pasamos una línea y había una falta para nosotros, no se cobraba. Y entonces no nos dejaba crecer. Pero no es excusa. En el segundo tiempo sí, lo equilibramos con intensidad, dominamos el juego sin tanta claridad o tantas ocasiones. Merecimos algo más porque tuvimos algunas claras”.

Universitario vs. River Plate en el Monumental por la Copa Libertadores 2025. (Foto: Fernando Sangama / GEC)

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Universitario?

El partido entre Alianza Lima vs. Universitario está programado para este sábado 5 de abril desde las 7:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil, Chile y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 9:00 p.m.; mientras que en Venezuela y Bolivia a las 8:00 p.m.; en México a las 6:00 p.m.; y en España a las 2:00 a.m. del domingo 6.

¿En qué canales ver Alianza Lima vs. Universitario?

El compromiso entre Alianza Lima vs. Universitario se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva, con la transmisión exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), canal disponible en la parrilla de DIRECTV, Claro TV y WIN TV, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 Play, DGO, Zapping y Fanatiz. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto de este evento en la web de Depor.

