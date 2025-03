La semana copera empezó mal para Universitario de Deportes. Esta vez, el conjunto crema tendrá hasta tres bajas para recibir a River Plate el miércoles 2 de abril, en el inicio del Grupo B de la Copa Libertadores. Rodrigo Ureña, Matías Di Benedetto y Martín Pérez Guedes están lesionados y casi descartados por el técnico Fabián Bustos para afrontar este partido.

El diagnóstico de los tres futbolistas todavía no ha sido aclarado oficialmente por el club, pero fuentes internas aseguran que no están en condiciones para el debut copero. Ureña, Di Benedetto y Pérez Guedes terminaron sentidos en el partido del viernes pasado contra Sport Huancayo, por el Torneo Apertura, que terminó con un 3-1 a favor.

Pero las consecuencias de usar el equipo titular y no darle rotación al plantel son notorias. Bustos optó por mantener el once habitual y arriesgó con sus jugadores de siempre. Obviamente, producto de la intensidad del partido, Di Benedetto y Pérez Guedes no terminaron los 90 minutos y salieron por lesión.

Ureña, por su parte, sí completó el partido, pero su situación fue empeorando con el pasar de las horas. Un dolor en la pierna izquierda alarmó al comando técnico, que de inmediato ordenó la evaluación médica del jugador y espera resultados. Entre hoy y mañana se definirá si los tres futbolistas serán considerados entre los convocados para el partido contra River.

De confirmarse las bajas, Ureña, Di Benedetto y Pérez Guedes serán reemplazados por Jorge Murrugarra, César Inga y Jairo Concha, respectivamente. Es más, los tres últimos tuvieron minutos en el duelo contra el ‘Rojo Matador’ y gozan de la confianza del DT para asumir la responsabilidad. En cuanto a Gustavo Dulanto, el central no ha sumado minutos en lo que va del año con la ‘U’.

Sea como fuere, Bustos tiene tiempo para mover sus piezas y diseñar el mejor once para la Copa Libertadores. River también llegará con algunas bajas, pero Universitario juega de local es importante asegurar los tres puntos en el Monumental para encarar los próximos partidos internacionales de la mejor manera.

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de vencer por 3-1 a Sport Huancayo, Universitario volverá a tener actividad la próxima semana cuando reciba a River Plate en Lima, por la fecha 1 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025. Dicho compromiso está programado para el miércoles 2 de abril desde las 7:30 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica, canal disponible en la parrilla de DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Disney Plus. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del encuentro, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en la web de Depor.

