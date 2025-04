Con el empate aún en el marcador entre Universitario de Deportes e Independiente del Valle, la cuota de error debería ser mínima. Pero eso no lo pudo entender Álex Valera, quien de cara a la portería volvió a cometer un error en definición que lo privó del grito de gol. Rondaba el minuto 56 del compromiso cuando se preparó una contra del equipo de Fabián Bustos, que aprovechó el carril derecho con Andy Polo que ganó en velocidad a sus rival y buscando a su delantero, no dudó en dar un centro preciso para que el ‘9′ principal solo la encaje. Sin embargo, Valera la mandó al cielo en lugar de aprovechar la mala posición del portero de IDV y no pudo abrir el marcador.

