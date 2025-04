¡Arranca jornada peruana! Universitario de Deportes vs. Independiente del Valle se enfrentarán este martes 8 de abril por la segunda jornada del Grupo B de la Copa Libertadores 2025. Este compromiso, donde uno de los dos equipos podrían ganar sus primeros tres puntos, está programado para las 9:00 de la noche (hora peruana) y será transmitido a través de ESPN, Disney Plus, DirecTV (DGO), Movistar TV y Fanatiz. Asimismo, te recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Vale destacar que el duelo mantendrá el mismo horario en Colombia y Ecuador. En el caso de Bolivia, Paraguay o Venezuela, se disputará una hora más tarde, a la 10:00 p.m.; mientras que en países como Argentina, Chile, Brasil y Uruguay, el duelo arrancará a las 11:00 de la noche. ¡No te pierdas la transmisión y el minuto a minuto gracias a Depor!

Universitario de Deportes se prepara para enfrentarse a Independiente del Valle por la fecha 2 de la Copa Libertadores. (Video: Universitario)