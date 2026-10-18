vs. juegan EN VIVO y EN DIRECTO, por la jornada 2 de la . ¿En qué canales ver la transmisión de este partido? El encuentro se podrá seguir de manera gratuita a través de Pluto TV y del canal oficial de YouTube de la Copa Libertadores. ¿A qué hora inicia el encuentro? El partido comenzará a las 7:00 p. m. en Perú y se disputará este domingo 18 de octubre en el Estadio Banco Guayaquil, en Ecuador. No te pierdas este compromiso entre las cremas y el conjunto ecuatoriano.

Universitario vs. Independiente del Valle se enfrentan por la fecha 2 de la Copa Libertadores Femenina. (Video: Universitario)
Universitario vs. Independiente del Valle se enfrentan por la fecha 2 de la Copa Libertadores Femenina. (Video: Universitario)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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