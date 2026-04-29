Tarjeta a Lucas Rodríguez que deja a Nacional con uno menos ante Universitario. (Video: ESPN)
Tarjeta a Lucas Rodríguez que deja a Nacional con uno menos ante Universitario. (Video: ESPN)

Nacional de Montevideo se quedó con 10 hombres, en su duelo ante Universitario de Deportes en el Estadio Monumental, por la fase de grupos de la . El extremo charrúa recibió la segunda tarjeta amarilla, luego de una infracción en la mitad de la cancha en contra del delantero crema Álex Valera. Pese a sus reclamos, la jugada no ameritaba una revisión en el VAR, pues se trataba de una doble amonestación. Esto ocurrió a los 35 minutos de juego, cinco más tarde llegó el empate de la ‘U’ con gol de Caín Fara.

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