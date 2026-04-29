Penal de José Carabalí y gol de Maximiliano Gómez para el 1-0 de Nacional vs. Universitario. (Video: ESPN)
Penal de José Carabalí y gol de Maximiliano Gómez para el 1-0 de Nacional vs. Universitario. (Video: ESPN)

se puso en ventaja sobre , apenas a los 14 minutos de juego, con anotación de su goleador, Maximiliano Gómez, de tiro penal. La sanción del juez central Carlos Benítez se dio luego del llamado del VAR, por una mano dentro del área por parte del defensor crema José Carabalí, pese a que el juego había continuado en el estadio Monumental de Lima, por la fase de grupos de la . Este resultado parcial dejaría a los cremas muy complicados en la última casilla con apenas 1 punto de 9 posibles.

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