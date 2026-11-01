¡Doblete del ‘Potro’! Ricardo Morán marcó dos goles en dos minutos para Domingo Dianderas ante Torino. (Video: No somos TV)
¡Doblete del ‘Potro’! Ricardo Morán marcó dos goles en dos minutos para Domingo Dianderas ante Torino. (Video: No somos TV)

¡Dos golpes en apenas dos minutos! vive una gran tarde en el estadio Félix Castillo Tardío de Chincha. Ricardo Morán, conocido como ‘El Potro’, apareció a los 53 minutos para marcar el segundo tanto de su equipo y ampliar la ventaja frente a Atlético Torino de Talara. Con esta ráfaga de goles, Domingo Dianderas tomó una importante ventaja en el compromiso de vuelta por los 16avos de final de la Copa Perú, ante un Atlético Torino que ahora tenía la difícil tarea de reaccionar en Chincha.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.

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