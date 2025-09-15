Alianza Lima se alista para un nuevo reto en la Copa Sudamericana; esta vez, ante Universidad de Chile por los cuartos de final. Los blanquiazules necesitan mostrar su mejor juego en el campo para seguir avanzando en la competición. En esta nota, te contamos el historial entre ambos conjuntos y los pronósticos de Inkabet, casa peruana de apuestas deportivas.

Viejos conocidos

La única vez que ‘íntimos’ y ‘chunchos’ chocaron en una serie oficial fue por los octavos de final de la Copa Libertadores 2010. En el duelo de ida, disputado en el Alejandro Villanueva, Alianza perdió 1 a 0 con gol de Diego Rivarola en el minuto 85.

En la revancha, el equipo, dirigido entonces por Gustavo Costas, viajó a territorio chileno en busca de la hazaña. En el Estadio Nacional Julio Martínez, los victorianos se adelantaron dos veces en el marcador, pero la “U” de Chile igualó en ambas ocasiones. El encuentro terminó 2-2 y el global favoreció al conjunto rival, que avanzó en el torneo.

El desenlace dejó un sabor amargo para el cuadro blanquiazul, ya que el último gol anotado por Felipe Seymour fue reclamado por una presunta posición adelantada, pero finalmente validado por el árbitro.

Una oportunidad de oro para ambos conjuntos

El 2025 viene siendo un año positivo para Alianza Lima en el plano internacional, debido a triunfos importantes ante clubes como Gremio de Brasil y Boca Juniors de Argentina. Tras su clasificación a cuartos de final a Copa Sudamericana, los blanquiazules igualaron su mejor posición en este certamen, lograda en el 2002, cuando disputaron esta misma instancia ante Nacional de Uruguay.

Ahora, tras la dura derrota de local ante Deportivo Garcilaso por Liga 1, les toca medirse frente a la Universidad de Chile, reciente campeón de la Supercopa del país sureño. Para este compromiso, el contrincante llega con tres bajas sensibles: Lucas Di Yorio, delantero argentino con nueve goles en al año, Israel Poblete y Nicolás Ramírez.

Sin embargo, el plantel chileno cuenta con futbolistas de gran trayectoria como Charles Aránguiz, Marcelo Díaz y Matías Sepúlveda, quienes llegarán a Lima con la mirada en la victoria.

Inkabet da como favorito a Alianza Lima con una cuota de 2.38, mientras que el triunfo de Universidad de Chile paga 3.15. El empate entre ambos elencos vale 2.92. Además, los usuarios tendrán la opción de pago anticipado, que les permite cobrar sus apuestas antes de que el partido finalice.