vs. se miden EN VIVO y EN DIRECTO, en el compromiso correspondiente por la fecha 4 de la fase de grupos de la . ¿En qué canales ver la transmisión del partido? DSports tiene los derechos para transmitirlo en todo el territorio latinoamericano, disponible en el servicio de paga de DIRECTV, además de su versión de streaming en la plataforma de DGO. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para este miércoles 6 de mayo desde las 9:00 p.m. (horario en Perú, con dos horas más en Argentina) y tendrá lugar en el Estadio Miguel Grau del Callao.

Previa Alianza Atlético vs. América de Cali (Video: DGO)
Previa Alianza Atlético vs. América de Cali (Video: DGO)

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

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