se miden EN VIVO y EN DIRECTO, en el compromiso correspondiente por la Fase Preliminar de la . ¿En qué canales ver la transmisión del partido? ESPN tiene los derechos para transmitir este encuentro en toda Latinoamérica, disponible en cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de su alternativa de streaming en la plataforma de paga de Disney Plus Premium. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para este miércoles 4 de febrero desde las 9:00 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Mansiche.

Alianza Atlético vs. Deportivo Garcilaso se enfrentan por la Copa Sudamericana 2026. (Video: Alianza Atlético)
Alianza Atlético vs. Deportivo Garcilaso se enfrentan por la Copa Sudamericana 2026. (Video: Alianza Atlético)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

TAGS RELACIONADOS