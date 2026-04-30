Alianza Atlético vs. Macará se miden EN VIVO y EN DIRECTO, en el compromiso correspondiente por la fase de grupos de la Copa Sudamericana. ¿En qué canales ver la transmisión del partido? DIRECTV tiene los derechos para transmitir este encuentro en toda Latinoamérica, disponible en cableoperadoras, además de su alternativa de streaming en la plataforma de pago DGO. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para este jueves 29 de abril desde las 9:00 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Miguel Grau.

Alianza Atlético vs. Macará por la Copa Sudamericana. (Video: Alianza Atlético)
Alianza Atlético vs. Macará por la Copa Sudamericana. (Video: Alianza Atlético)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

TAGS RELACIONADOS