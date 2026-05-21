¿Dónde ver vs. EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | STREAMING por la ? ¿En qué canal transmiten el partido por la fase de grupos? Según la programación, estos son los canales con derechos para transmitir este encuentro que se jugará el jueves 21 de mayo: DIRECTV y su plataforma de streaming DGO. Un detalle a tomar en cuenta: Pelota Libre TV es considerada una señal pirata, por lo que no lo recomendamos como medio para ver este encuentro. Vive todos los detalles desde las 9:00 p.m. (horario peruano).

Alianza Atlético vs. Macará: canales de TV vía DIRECTV y DSports. (Video: Conmebol)
Alianza Atlético vs. Macará: canales de TV vía DIRECTV y DSports. (Video: Conmebol)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

TAGS RELACIONADOS