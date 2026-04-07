vs. se miden EN VIVO y EN DIRECTO, en el compromiso correspondiente por la fecha 1 de la fase de grupos de la . ¿En qué canales ver la transmisión del partido? DSPORTS tiene los derechos para transmitir este encuentro en toda Latinoamérica, disponible en cableoperadoras como DIRECTV, además de su alternativa de streaming en la plataforma de paga de DGO. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para este martes 7 de abril desde las 9:00 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Miguel Grau (Callao, Perú).

Previa Alianza Atlético vs. Tigre. (Video: L1MAX)
Previa Alianza Atlético vs. Tigre. (Video: L1MAX)

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

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