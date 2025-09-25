Alianza Lima vs U. de Chile se enfrentan por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.
vs. se miden en el marco de la ida EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE por los cuartos de final de la . Para seguir la transmisión de este partido debes estar conectado a la señal de DSports, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV además de su versión de streaming en las plataformas de DGo. Este duelo está pactado para el jueves 25 de setiembre desde las 7:30 p.m. (hora de Perú, Colombia y Ecuador, con dos hora más en Argentina, Brasil y Uruguay). Ojo, no recomendamos seguir el partido por Fútbol Libre TV, señal pirata. Sigue las incidencias del partido en Depor.com.

