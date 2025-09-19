El partido entre Alianza Lima y Universidad de Chile por la Copa Sudamericana dejó mucho más que un empate sin goles en Matute. Como suele ocurrir en instancias decisivas, las polémicas no tardaron en aparecer y uno de los momentos más comentados se dio en el cierre del primer tiempo, cuando Fernando Gaibor convirtió un gol que hizo estallar de alegría a los hinchas blanquiazules, pero que segundos después fue anulado tras la intervención del VAR. La jugada generó reacciones inmediatas y, como era de esperarse, voces autorizadas del arbitraje se pronunciaron sobre la decisión final que marcó el rumbo del encuentro.

El gol, que llegó a los 45 minutos de la primera parte, nació de una contra rápida de los íntimos. Tras un rechazo de la defensa chilena, el balón terminó impactando en la mano de Kevin Quevedo antes de que la acción continuara con el remate cruzado de Fernando Gaibor. La celebración duró poco, pues el árbitro brasileño Ramón Abatti fue llamado por el VAR para revisar la jugada.

En medio del debate, Winston Reátegui, exárbitro FIFA y actual analista en el programa El VARedicto de Winston, dio su opinión sobre la polémica acción. El ex presidente de la CONAR fue claro y directo al señalar que, para él, el tanto debió mantenerse en el marcador.

“La mano intencionada es la jugada más complicada de resolver en el fútbol”, explicó. Según Reátegui, existen parámetros claros como el movimiento adicional del brazo o el hecho de que se busque ampliar el espacio corporal. En el caso de Quevedo, consideró que no hubo intención ni control con la mano, ya que el balón le llegó tras un cabezazo del rival.

Árbitro revisa mano de Quevedo y anula el gol de Gaibor ante U. de Chile | VIDEO: ESPN

Para el excolegiado, el árbitro y el VAR se equivocaron en la interpretación. “Es mano, sí, pero no sancionable. El jugador no tiene forma de prever la trayectoria del balón, por lo que el gol debió ser convalidado”, sostuvo. Sus palabras rápidamente se viralizaron en redes sociales, donde muchos hinchas blanquiazules respaldaron su postura.

Cabe resaltar que en la cabina del VAR estuvo Wagner Reway, quien fue el encargado de recomendar la revisión a Abatti. La decisión final se comunicó a viva voz en el estadio, siguiendo los nuevos protocolos de la CONMEBOL: el gol quedaba anulado y el marcador se mantenía en cero.

La polémica jugada dejó a Alianza Lima con sabor amargo, pues la sensación general era que pudieron irse al descanso con una ventaja importante. En contraparte, Universidad de Chile respiró aliviado y logró mantener el cero en su arco en un duelo que tuvo mucha fricción.

Más allá de la controversia, el empate 0-0 deja la serie totalmente abierta. La vuelta se disputará en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, ubicado en la ciudad de Coquimbo, y se jugará sin público el próximo jueves 25 de septiembre, desde las 7:30 p. m. (hora peruana). Un duelo que promete ser igual de intenso y en el que cada detalle volverá a ser clave.

Alianza Lima vs. U. de Chile por los cuartos de final de la Copa Sudamericana en el estadio Alejandro Villanueva.

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de empatar sin goles con la U. de Chile por la Copa Sudamericana, Alianza Lima volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a Comerciantes Unidos, en el compromiso correspondiente a la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el domingo 21 de septiembre desde las 8:00 p.m. y se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

TE PUEDE INTERESAR