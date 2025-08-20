U. Católica de Ecuador vs. Alianza Lima por Copa Sudamericana. (Diseño: Christian Marlow)
U. Católica de Ecuador vs. Alianza Lima por Copa Sudamericana. (Diseño: Christian Marlow)

vs. se miden (EN VIVO | EN DIRECTO) en el marco de la vuelta por los octavos de final de la . Para seguir la transmisión de este partido debes estar conectado a la señal de DSPORTS, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, además de su versión de streaming en las plataformas de DGO. Este duelo está pactado para el miércoles 20 de agosto desde las 7:30 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay) y se disputará en Ecuador.

Alianza Lima vs. U. Católica de Ecuador. (Video: DSPORTS)
Alianza Lima vs. U. Católica de Ecuador. (Video: DSPORTS)

SOBRE EL AUTOR

Licenciado en periodismo de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Prensa en Lima 2019. Ex Deporte Total en El Comercio. Coberturas periodísticas a nivel digital de fútbol nacional e internacional. Experiencia en radio y también en prensa escrita.

TAGS RELACIONADOS