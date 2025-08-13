Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
¡Partidazo en Matute! Las alineaciones del Alianza Lima vs. U. Católica de Ecuador
Alianza Lima recibe a la Universidad Católica de Ecuador en Matute, buscando comenzar con pie derecho esta llave de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Repasa las posibles alineaciones de ambos equipos.
Alianza Lima se juega su primera ficha importante en su objetivo de seguir avanzando en la Copa Sudamericana 2025. Este miércoles desde las 7:30 p.m., los íntimos enfrentarán a la Universidad Católica de Ecuador en el Estadio Alejandro Villanueva, en el duelo de ida de los octavos de final. Si bien Néstor Gorosito todavía no podrá contar con Piero Cari, uno de sus fijos en la volante, recuperó a nombres importantes como Paolo Guerrero, Eryc Castillo, Sergio Peña y Guillermo Enrique, quienes serán titulares esta noche. Los blanquiazules necesitan ganar –y si es por un amplio margen, muchísimo mejor– para afrontar la vuelta con mayor soltura. En esta galería repasaremos las posibles alineaciones de ambos equipos.
Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga (Ica). Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional.