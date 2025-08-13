Alianza Lima y U. Católica de Ecuador se enfrentan por la Copa Sudamericana 2025. (Foto: Getty Images)
depor

  • Guillermo Viscarra. (Foto: Getty Images)
  • Guillermo Enrique. (Foto: Getty Images)
  • Erick Noriega. (Foto: Getty Images)
  • Renzo Garcés. (Foto: Alianza Lima)
  • Miguel Trauco. (Foto: GEC)
  • Fernando Gaibor. (Foto: Liga 1)
  • Alessandro Burlamaqui. (Foto: Getty images)
  • Sergio Peña. (Foto: GEC)
  • Eryc Castillo. (Foto: Getty Images)
  • Kevin Quevedo. (Foto: Getty Images)
  • Paolo Guerrero. (Foto: Getty Images)
  • Johan Lara. (Foto: Getty Images)
  • Gregori Anangono. (Foto: Getty Images)
  • Luis Cangá. (Foto: Getty Images)
  • Marcos Sevillano. (Foto: Getty Images)
  • Eddy Mejía. (Foto: U. Católica de Ecuador)
  • Emiliano Clavijo. (Foto: U. Católica de Ecuador)
  • Luis Moreno. (Foto: U. Católica de Ecuador)
  • Azarias Londoño. (Foto: U. Católica de Ecuador)
  • Mauro Díaz. (Foto: U. Católica de Ecuador)
  • Mauricio Alonso. (Foto: U. Católica de Ecuador)
  • Byron Palacios. (Foto: U. Católica de Ecuador)
Alianza Lima se juega su primera ficha importante en su objetivo de seguir avanzando en la Copa Sudamericana 2025. Este miércoles desde las 7:30 p.m., los íntimos enfrentarán a la Universidad Católica de Ecuador en el Estadio Alejandro Villanueva, en el duelo de ida de los octavos de final. Si bien Néstor Gorosito todavía no podrá contar con Piero Cari, uno de sus fijos en la volante, recuperó a nombres importantes como Paolo Guerrero, Eryc Castillo, Sergio Peña y Guillermo Enrique, quienes serán titulares esta noche. Los blanquiazules necesitan ganar –y si es por un amplio margen, muchísimo mejor– para afrontar la vuelta con mayor soltura. En esta galería repasaremos las posibles alineaciones de ambos equipos.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga (Ica). Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional.

