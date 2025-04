¡No quiere ser el último! Atlético Grau vs. Gremio se miden este martes 8 de abril continuando con la segunda jornada del Grupo D de la Copa Sudamericana 2025, en el Arena do Gremio de Porto Alegre, Brasil. El encuentro, donde los ‘albos’ esperan rescatar puntos para no quedar relegados en la tabla, está programado para las 5:00 de la tarde (hora peruana) y será transmitido a través de ESPN 3, Disney Plus, DirecTV (DGO), DSports y Fanatiz. Asimismo, te recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Vale destacar que el duelo mantuvo el mismo horario en Colombia y Ecuador. En el caso de Bolivia, Paraguay o Venezuela, se disputará una hora más tarde, a la 6:00 p.m.; mientras que en países como Argentina, Chile, Brasil y Uruguay, el duelo arrancará a las 7:00 de la noche. Los brasileños, tras vencer a Sportivo Luqueño, se encuentran igualados en puntos junto a Godoy Cruz, quien fue el verdugo en la primera fecha de Atlético Grau venciéndolos 2-0. Sigue todo el minuto a minuto, las incidencias y goles de este partido a través de la web de Depor.

