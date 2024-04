¡No te lo pierdas! César Vallejo vs. Always Ready se enfrentan (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE TV) este jueves 25 de abril, por la tercera jornada del Grupo A de la Copa Sudamericana 2024, que se llevará a cabo en el Estadio Municipal De El Alto. El encuentro está programado para iniciar desde las 7:00 de la noche (hora peruana, 8:00 p.m. en Bolivia). Además, será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS para toda América Latina a través de las señales de ESPN y STAR Plus. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Futbol Libre TV, señal pirata. Mira el minuto a minuto más completo en Depor, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias. Consulta los canales de TV y horarios del partidazo aquí.

César Vallejo cayó ante ADT en su último partido por la Liga 1. (Video: L1 MAX)





César Vallejo vs. Always Ready: posibles alineaciones

César Vallejo: Grados; Madrid, Deneumostier, Perea; Anagua, Benítez, Barreto, Da Silva, Goicochea; Mena y Vélez.

Always Ready: Baroja; Medina, Vaca, Caicedo, Suárez, Carabali; Matheus, Cuellar, Terrazas; Tanque y Rodríguez.

