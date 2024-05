César Vallejo vs. DIM se ven las caras EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE por la señal internacional de ESPN en partido válido por la cuarta jornada de la fase de grupos de la Copa Sudamericana desde las instalaciones del estadio Mansiche de Trujillo en un compromiso de pronóstico reservado que tendrá a los locales con la obligación de ganar para aferrarse a la vida en el certamen internacional de clubes.

En esa línea, los trujillanos saben que no pueden confiarse, pues este partido será determinante para las aspiraciones que ambos poseen en la presente edición del campeonato de clubes continental y que un error podría no solo costar el partido, sino la clasificación a la segunda instancia.

César Vallejo llega a este compromiso luego de perder por 2-0 ante Always Ready por la fecha 3 de la Copa Sudamericana. Los dirigidos por Guillermo Sales, con este resultado, no pueden salir del último lugar de su serie, complicando el objetivo planteado para esta parte de la presente temporada.

César Vallejo vs. DIM: hablan los protagonistas

La temporada no ha sido nada sencilla para César Vallejo ya que el plantel no solo está en el fondo de su serie en el certamen internacional, sino que el equipo aún no encuentra la brújula en Liga 1 Te Apuesto, siendo Guillermo Salas el encargado de dar a conocer cuál es el presente del club a puertas de un nuevo desafío internacional.

“A veces leo la prensa y dicen que Vallejo no tiene jugadores, si yo pensara eso no hubiera venido acá en la situación que estaba la institución. Tengo mucha energía, ellos están trabajando 10 puntos todos los días, se sacrifican y no se quejan de nada. Hemos perdido a algunos jugadores por lesión, por temas personales y con un grupo reducido cuesta”, sostuvo el ‘Chicho’ en conferencia de prensa.

César Vallejo vs. DIM: historial

TORNEO FECHA RESULTADO Copa Libertadores 10/04/24 DIM 4-2 César Vallejo

Últimos cinco partidos de César Vallejo

TORNEO FECHA RESULTADO Liga 1 14/04/24 César Vallejo 3-1 Comerciantes Liga 1 20/04/24 ADT 1-0 César Vallejo Copa Sudamericana 25/04/24 Always Ready 2-0 César Vallejo Liga 1 29/04/24 César Vallejo 2-1 Sporting Cristal Liga 1 03/05/24 Cienciano 1-1 César Vallejo

Últimos cinco partidos de DIM

TORNEO FECHA RESULTADO Primera A 14/04/24 DIM 1-0 Atl. Bucaramanga Primera A 18/04/24 Patriotas 2-3 DIM Primera A 21/04/24 DIM 2-2 Atl. Nacional Copa Sudamericana 25/04/24 DIM 2-1 Defensa y Justicia Primera A 2804/24 Envigado 0-1 DIM

César Vallejo vs. DIM: posibles alineaciones

César Vallejo: Carlos Grados; Carlos Cabellos, Carlos Ascues, Alec Deneumostier, Johan Madrid; Frank Ysique, Edgar Benítez, Gerson Barreto, Jairo Vélez, Pierre da Silva y Yorleys Mena.

DIM: Eder Chaux; José Ortiz, Málcom Palacios, Leyser Chaverra, Jimer Fory; Jaime Alvarado, Pablo Lima, Miguel Monsalve, Brayan León, Jhon Vásquez y Diego Moreno.

¿En qué canal ver César Vallejo vs. DIM?

El partido entre César Vallejo vs. DIM se disputará en el estadio Mansiche de Trujillo y será transmitido para todo el Perú por la señal exclusiva de ESPN, disponible en la parrilla de canales de Movistar TV, DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming a través de Star Plus,. Recuerda que también podrás vivir el minuto a minuto de este encuentro por la web de Depor.

¿A qué hora juegan César Vallejo vs. DIM?

El partido entre César Vallejo vs. DIM está programado para este martes 7 de mayo desde las 7:00 p.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil el duelo comenzará a las 9:00 p.m., en Venezuela y Bolivia a las 8:00 p.m., en México a las 6:00 p.m., mientras que en España a las 2:00 a.m. del jueves.

