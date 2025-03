Bien dicen que la historia de Cienciano en torneos internacionales está escrita con tinta de hazañas, y la noche del último martes 4 de marzo sumó otro capítulo inolvidable. Cuando todo parecía perdido en su duelo contra ADT por la Primera Ronda de la Copa Sudamericana 2025, el equipo cusqueño sacó su mística copera para empatar en el último suspiro y llevar la clasificación hasta la definición por penales. Ahí, con sangre fría y corazón de campeón, lograron sellar su pase a la fase de grupos del segundo torneo de clubes más importante del continente. Las celebraciones, como era de esperarse, no tardaron en llegar y tuvieron a Christian Cueva como el gran protagonista de la noche.

Entre la euforia del vestuario, el nombre de Christian Cueva brilló con luz propio. ‘Aladino’, quien ingresó en el segundo tiempo y ejecutó con maestría su penal, se convirtió en el alma de la fiesta. Con su estilo inconfundible, se animó a cantar ‘El Cervecero’ junto a sus compañeros, desatando la locura en el bus de regreso.

El delantero Luis Benites capturó la escena en un ‘live’ de Instagram, donde se vio a un Cueva desatado, animando la fiesta tras un duelo de infarto. La alegría era total, y no era para menos: Cienciano revivió en los descuentos con un autogol y luego se impuso 6-5 en penales, con el arquero Juan Cruz Bolado como héroe.

Christian Cueva celebró la clasificación de Cienciano al ritmo de 'El Cervecero' (Video: Instagram / Luis Benites)

La épica victoria no solo significó la clasificación para el equipo que dirige Cristian Díaz, sino también fue un recordatorio de que el ‘Papá’ sigue vigente en el plano internacional. Ahora, con la motivación por las nubes, Cienciano se prepara para enfrentar la fase de grupos con el sueño intacto de volver a hacer historia.

¿Cuánto ganó Cienciano por clasificar a la Sudamericana?

El partido entre ADT y Cienciano no solo definía un boleto a la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2025, sino también un premio económico fundamental para el equipo ganador. Y es que la Conmebol otorga 900 mil dólares a los clubes que logran avanzar, con 300 mil por cada partido disputado en esta instancia.

Tras una remontada agónica y una tanda de penales de infarto, Cienciano aseguró su pase y, de paso, un ingreso millonario que será fundamental para el club. Esta inyección económica no solo ayuda a fortalecer las finanzas de la institución, sino que también permite pensar en una mejor preparación para lo que viene.

¿Cuándo vuelve a jugar Cienciano tras la Sudamericana?

Luego de vencer por 6-5 en penales al ADT en la Copa Sudamericana, Cienciano volverá a tener actividad esta semana cuando reciba a Comerciantes Unidos, por la quinta jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto 2025. Dicho compromiso se disputará este domingo 9 de marzo desde las 7:30 de la noche (hora local) y tendrá lugar en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

En cuanto a la transmisión del partido, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), canal disponible en la parrilla de teleoperadoras como DirecTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 Play, DGO, Zapping y Fanatiz. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas, no olvides que puedes seguir el minuto a minuto en Depor.





