Cienciano vive un momento soñado en la Copa Sudamericana 2025. El equipo cusqueño venció por un contundente 4-0 a Deportes Iquique en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, resultado que lo deja como único líder del Grupo H y con serias opciones de avanzar directamente a los octavos de final del certamen. Ahora, el ‘Papá’ deberá disputar una verdadera final en la última jornada, cuando visite a Atlético Mineiro en Brasil, su escolta inmediato con apenas un punto menos en la tabla.

Pero el hincha cusqueño no solo está feliz por el resultado, si no también porque cada partido que pasa se ve un mayor protagonismo de Christian Cueva, que justamente el día de ayer fue una de las figuras mas representativas del equipo, apareciendo en las jugadas de gol que llevaron a la victoria.

Ante esto, ‘Aladino’ valoró el momento colectivo e hizo énfasis en la unión del plantel. “Sabemos que mientras el grupo esté fuerte y unido, todos vamos a crecer. Por eso me siento muy tranquilo. Dimos un gran paso, pero queremos más. Vamos a ir a Brasil a jugar; no será fácil, pero con mucha confianza en el colectivo que tenemos, buscaremos ganar para seguir en carrera”, declaró.

Más allá del buen momento deportivo, Cueva también se refirió a su presente individual y al respaldo que recibe de la hinchada cusqueña. “Estoy feliz por aportar mi granito de arena. El hincha de Cienciano siempre me recibió de la mejor manera y trato de retribuirle en el campo. Ahí estaré”, comentó el jugador, quien ha sido titular en los últimos encuentros del torneo internacional.

Con la magia de Cueva, Gaspar Gentile marcó el 1-0 de Cienciano vs Deportes Iquique. (Video; DSports)

En los últimos días, surgieron versiones sobre un supuesto interés de clubes del extranjero, en particular del fútbol ecuatoriano. Sin embargo, el propio ‘Aladino’ descartó cualquier salida en el corto plazo. “Tengo contrato con Cienciano. Estoy muy tranquilo, no quiero abocarme a otra cosa que no sea eso”, afirmó tajante.

Finalmente, el volante puso la mirada en lo que viene para el conjunto imperial, tanto en el plano internacional como en el torneo local. “Queremos ganar mucho más. No será fácil, pues enfrentaremos a un rival difícil, pero tenemos la capacidad. Venimos de menos a más. Ahora debemos enfocarnos en el torneo local, donde nos espera un duro choque con Binacional”, concluyó.

Cienciano goleó 4-0 a Deportes Iquique por Copa Sudamericana 2025. (Foto: AFP)

¿Cuándo volverá a jugar Cienciano?

Luego de vencer por 4-0 a Deportes Iquique por la Copa Sudamericana, Cienciano volverá a tener actividad la próxima semana cuando visite a Deportivo Binacional, en el compromiso correspondiente a la fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto 2025. Dicho duelo está programado para el lunes 19 de mayo desde las 5:30 p.m. y se disputará en el Estadio Guillermo Briceño Rosamedina.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), canal disponible en la parrilla de teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV y WIN TV, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 Play, DGO, Zapping y Fanatiz. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del partido, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto a través de la web de Depor.

