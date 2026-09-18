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¡Todo fue dolor! Así reaccionaron los hinchas de Cienciano en la Plaza de Armas de Cusco tras la eliminación
Iba a ser una fiesta, pero acabó siendo todo lo contrario. En el Cusco armaron una pantalla gigante en la Plaza de Armas para que todos los hinchas de Cienciano puedan presenciar en vivo el partido ante Montevideo City Torque, esperando sostener la ventaja de 2-0 de la ida y clasificar a semifinales de la Copa Sudamericana; sin embargo, esto no iba a ocurrir. Cuando llegó el 1-0 para los uruguayos, la tensión se comenzó a apoderar de los hinchas presentes. Todo aumentó con el 2-0 en el arranque del segundo tiempo, y el 3-0 en los descuentos acabó con la ilusión de todos en la ciudad imperial. Un duro golpe para una ciudad que esperaba con ansias seguir en carrera a nivel internacional.
Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.